Pluie et orage au menu à Spa

La tradition sera respectée en cette fin de semaine pour le Grand Prix de Belgique avec une météo pour le moins mouvementée et la quasi certitude de voir les essais et la course perturbés par des averses.

Si le ciel est clair et dégagé jusque jeudi, avec des températures agréables de 22 à 25°, cela se corse à partir de vendredi quand la pluie est annoncée en abondance toute la journée des essais libres 1 et 2. Alors que les températures se maintiendront autour de 22°, des orages sont prévus samedi et encore des averses plus intermittentes dimanche. Bref, ce sera sans nul doute une loterie sur le plan stratégique.

Une caractéristique de la piste belge tient dans le fait que c'est la plus longue du championnat (7 km) et que la météo peut être changeante d'un point à l'autre du circuit. En qualification en particulier, il s'agit d'être en action avec le bon type de gomme au moment opportun car le nombre de tours est limité. Dans ce contexte, des surprises ne sont pas à exclure.

