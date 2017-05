Plein d’imprévus pour Renault ce jeudi

L’équipe Renault a dû composer avec une première journée du Grand Prix de Monaco pleine d’imprévues, puisque Nico Hülkenberg et Jolyon Palmer ont tous deux perdu du temps de piste.

L’après-midi, Hülkenberg a réalisé un tour en 1:14.870, alors qu’il avait passé la majeure partie des EL1 à attendre la résolution d’un problème électronique.

"Ce matin, tout le travail était pour les mécaniciens et je n’ai pas pu prendre mes marques", déplore l’Allemand.

"Nous avons progressé cet après-midi, lors d’une séance sans problème. À cause du temps perdu lors des EL1, nous étions un peu en deçà de nos attentes. Je me suis concentré sur l’évaluation des pièces et des réglages, plus que sur la performance absolue. Nous avons donc une grosse marge de progression pour samedi."

De son côté, Palmer a connu une séance matinale sans souci, mais un problème sur le groupe propulseur l’a empêché de boucler plus de huit tours durant les EL2.

"À Monaco, le secret est de construire sa confiance en accumulant les tours. À cet égard, la matinée était positive", confie le Britannique.

"L’après-midi le fut moins ! Il y a certainement des progrès à faire, aussi bien pour moi que pour la voiture. Je suis impatient de revenir en piste, même si nous devrons attendre un jour de plus que d’habitude pour disputer les EL3 puis les qualifications."

"Évidemment, nous avons manqué de réussite cet après-midi, mais nous avons du potentiel à dévoiler pour la suite du week-end."

