Pirelli révèle les composés pour l'Australie et la Chine

Pirelli a révélé les composés de pneus qui seront mis à disposition des équipes de Formule 1 pour les deux premiers Grands Prix de la saison 2017, en Australie et en Chine.

Les écuries auront le choix entre les tendres, super-tendres et ultra-tendres pour la course d’ouverture du prochain championnat, qui aura lieu le 26 mars sur le circuit de l’Albert Park de Melbourne.

Les pilotes auront l’obligation d’utiliser au moins un train de tendres ou de super-tendres pendant le Grand Prix si celui-ci se déroule sur le sec. Les dix pilotes qualifiés pour la Q3 bénéficieront d’un train de pneus ultra-tendres supplémentaire.

Pour le Grand Prix de Chine, qui aura lieu deux semaines après l’Australie, Pirelli a décidé d’y apporter ses pneumatiques médiums, tendres et super-tendres. Un train de l’un de ces deux derniers composés devra obligatoirement être utilisé par les pilotes pendant la course. Ceux qualifiés pour la Q3 recevront un train supplémentaire de super-tendres.

En raison du changement de dimensions des pneumatiques en 2017, qui seront plus larges que ceux utilisés cette année, le choix des composés est déterminé par Pirelli, et non par les pilotes, pour les cinq premiers Grands Prix de la saison 2017.

