Pirelli range son pneu dur au placard

Pirelli a écouté les demandes formulées par les pilotes de Formule 1 et a accepté de ne plus proposer le composé le plus dur de sa gamme jusqu’au Grand Prix du Japon, prévu début octobre.

Le manufacturier unique de pneumatiques de Formule 1 a donc revu sa sélection pour le Grand Prix de Grande-Bretagne, dixième manche du championnat 2017, en proposant les gommes super-tendres, tendres et médiums à la place des pneus tendres, médiums et durs.

Les pilotes auront l’obligation d’utiliser un train de pneus tendres ou médiums pendant la course si celle-ci se déroule sur le sec.

