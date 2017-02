Pirelli prédit le retour à de véritables dépassements

Les fans de Formule 1 pourront de nouveau s’attendre à voir de "véritables" dépassements en piste cette saison, affirme Pirelli.

D'après le manufacturier transalpin, le changement de réglementation technique va avoir pour effet d’amoindrir l’importance donnée au DRS, l’aileron arrière ajustable, ces dernières années.

"La logique dit qu’il y aura moins de dépassements, mais ils seront au moins réels", déclare Mario Isola, numéro deux de Pirelli Motorsport.

"Il n’y aura plus d’incessantes discussions pour savoir si la manœuvre était réelle ou assistée."

"Les voitures seront plus rapides, les pilotes seront en permanence à la limite et ils commettront des fautes, ce qui permettra aux fans de voir de véritables dépassements. Et c’est comme ça que la Formule 1 devrait être."

Et Isola de conclure : "Nous aurons de nouveau un véritable championnat du monde de Formule 1 cette année."

