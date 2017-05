Pirelli pourrait revoir sa sélection pour Silverstone

Pirelli pourrait renoncer à apporter le composé le plus dur de sa gamme de pneumatiques à Silverstone, où se déroulera le Grand Prix de Grande-Bretagne dans deux mois.

Le manufacturier italien avait sélectionné son pneu dur pour le récent Grand Prix d’Espagne, mais il avait été délaissé par tous les pilotes de Formule 1 pendant la course, ces derniers le jugeant bon "uniquement à prendre des photos".

Les pilotes de Formule 1 ont depuis demandé à Pirelli de revoir sa sélection pour Silverstone, où le pneu dur sera à nouveau proposé aux équipes aux côtés des gommes tendres et médiums.

"C’est actuellement en discussion avec les équipes et la FIA. Nous pourrions revoir notre sélection et apporter les médiums, les tendres et les super-tendres à la place", a confirmé Mario Isola, le responsable de la compétition de Pirelli.

"Ce changement pourrait mener à davantage d’arrêts au stand pendant la course, et donc à des stratégies différentes."

Une décision définitive doit être prise dans les prochains jours.

Découvrez les girlfriends des pilotes de Formule 1 dans notre galerie en cliquant ici.