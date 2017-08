Petrov : "La place de Kvyat n'est pas garantie"

Parmi les mouvements attendus dans le mercato en vue de la saison 2018, les pilotes Red Bull sont supposés rester en place. C'est théoriquement le cas chez Red Bull Racing, malgré l'ambition affichée par Max Verstappen de disposer d'une machine gagnante, mais aussi dans la Scuderia Toro Rosso où Carlos Sainz et Daniil Kvyat sont sous contrat.

Les responsables de Red Bull ont cependant laissé entendre que la liberté de l'Espagnol pourrait se monnayer si une équipe concurrente souhaitait l'engager. On sait que Sainz Jr est bien vu par les décideurs du Renault Sport F1 Team, Alain Prost en tête. Mais la place de Kvyat n'est pas assurée non plus, si l'on en croit son compatriote Vitaly Petrov, ancien titulaire chez Renault et Lotus.

"Un pilote de F1 risque à tout moment d'être remplacé, souligne le Russe. Je me souviens que mon équipier Nick Heidfeld réalisait une bonne saison en 2012, ce qui n'a pas empêché de le voir écarté au profit de Bruno Senna. Je pense que Daniil doit recharger ses batteries pendant le break et démontrer sur la piste dans la seconde moitié du championnat qu'il mérite de conserver son volant."

Gasly espère une promotion chez Toro Rosso

Kvyat a été impliqué dans plusieurs incidents en piste, y compris avec son équipier Carlos Sainz, ces derniers temps et trône au sommet de la peu enviable hiérarchie des pilotes pénalisés avec 10 points de moins sur sa super-licence (sur un total de 12). Franz Tost, le team principal de Toro Rosso, a récemment prévenu que le pilote russe devrait se montrer moins émotif à l'avenir dans les séquences de départ et des premiers tours de course. A bon entendeur...

