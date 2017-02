Pérez soutient la campagne anti-Trump

Le pilote mexicain Sergio Pérez a décidé de peser de tout son poids dans la campagne de solidarité contre le projet du nouveau président américain Donald Trump de construire un mur le long de la frontière.

L'initiative apparaît sur les réseaux sociaux avec le hashtag #BridgesNot Walls (des ponts, pas des murs) avec Checo posant devant une grande bannière qui dénonce l'agressivité du nouvel élu de la Maison Blanche.

Pérez est très populaire dans son pays, surtout depuis le retour de la F1 à Mexico en 2015.

"Des événements de portée internationale comme le Grand Prix procurent une excellente opportunité de montrer au reste du monde que le peuple mexicain est capable d'accomplir de belles choses, a déclaré Checo. Nous avons prouvé pouvoir mobiliser la grande foule pour recevoir la Formule 1 dignement."

"A travers cette plateforme unique et la visibilité globale de la F1, le Mexique est présenté comme une destination accueillante et chaleureuse, ajoute-t-il. Les deux premières éditions du Grand Prix ont été très populaires, récompensées par des trophées, et celle de 2017 promet d'être mémorable."

