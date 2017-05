Pérez : "Pourquoi pas rattraper Red Bull ?"

Sergio Pérez se met à rêver de venir titiller Red Bull au championnat des constructeurs, après la belle moisson de points réalisée par Force India hier au Grand Prix d’Espagne.

En repartant de Barcelone avec 22 points, Force India est revenue à 19 unités de Red Bull au championnat, alors que Pérez lui-même ne concède plus qu’un point à Max Verstappen au classement pilotes.

"Battre Red Bull sera loin d’être facile", déclare Checo, actuellement classé septième au championnat.

"Si l’on s’en tient strictement à la performance, nous ne sommes pas au niveau de Red Bull. Après, si nous continuons à finir chaque course dans les points et qu’ils commettent des erreurs, alors ce n’est pas impossible… On ne sait jamais en F1 !"

En ralliant l’arrivée du Grand Prix d’Espagne au quatrième rang, Pérez est désormais sur une série de quinze arrivées consécutives dans les points. Son dernier abandon remonte au Grand Prix de Hongrie de l’an dernier.

"C’est super, confie le Mexicain. Nous sommes toujours réguliers et nous savons à chaque fois saisir les opportunités qui s’offrent à nous. Nous obtenons toujours le meilleur résultat possible à chaque course et c’est vraiment bien."

"Nous faisons bien attention à ne pas être impliqués dans un accident, et la voiture est fiable. Réunir ces deux éléments est plus facile à dire qu’à faire, et c’est pourtant ce que nous faisons depuis maintenant quinze Grands Prix. Je suis extrêmement fier de notre équipe."

Découvrez les girlfriends des pilotes de Formule 1 dans notre galerie en cliquant ici.

Suivez l’actu F1 en temps réel avec F1i sur Facebook et Twitter