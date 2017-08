Pérez : "Je n’ai pas voulu tuer Esteban"

Sergio Pérez a tenu à répondre à Esteban Ocon, après les propos écrits par son équipier sur son compte Twitter.

Après avoir déjà tenu des propos très durs à l’égard de Pérez à l'arrivée du Grand Prix de Belgique hier, Ocon en a rajouté une couche sur les réseaux sociaux.

Il a écrit que Pérez avait voulu le "tuer" en le tassant "par deux fois" contre le muret des stands dans la descente menant à l’Eau Rouge.

Après avoir découvert ce qu’avait écrit le protégé de Mercedes, Checo a tenu à réagir par le biais d’une vidéo qu’il a publiée sur son compte Twitter.

"Je suis très déçu de l’entendre dire que j’ai voulu le tuer, ou quelque chose du genre, car je ne suis pas ce genre de personne", a réagi Pérez.

"Je ne vais pas en dire plus et tenir des propos stupides. Je voulais juste mettre les choses au point, vous dire la vérité et tourner la page."

Et Pérez de conclure : "Nous sommes des professionnels, j’aurais pu dire un tas de choses sur certains évènements passés, mais il [Esteban Ocon] n’est pas le type de personne que je suis moi."

