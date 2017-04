Pérez : "L’avance de Mercedes sur Ferrari et Renault a disparu"

Mercedes ne devance plus Ferrari et quasiment plus Renault avec son groupe propulseur cette année, après avoir joui d’une avance pourtant conséquente sur ses concurrents ces trois dernières saisons.

C’est l’avis de Sergio Pérez, qui estime que Ferrari et Renault ont accompli "d’énormes progrès" avec leurs moteurs 2017.

"Pour moi, il est clair que Ferrari est au même niveau que Mercedes avec son moteur, et Renault est plus ou moins là aussi", a déclaré le pilote mexicain aux journalistes ce jeudi à Sotchi.

"Avec le moteur Mercedes, nous ne devançons plus que Honda. Cela montre que Ferrari et Renault ont réalisé d’énormes progrès pendant l’intersaison pour rattraper le retard qu'ils avaient sur Mercedes."

Ce n’est d’ailleurs pas anodin si l’équipe Renault est parvenue à placer ses deux pilotes en Q3 il y a deux semaines à Bahreïn, sur un circuit faisant la part belle à la puissance moteur.

