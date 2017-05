Pérez : "Un effort remarquable"

Sergio Pérez fait preuve d’une régularité exemplaire au volant de sa Force India depuis l'an dernier.

En finissant sixième hier à Sotchi, le Mexicain a signé son quatorzième top 10 consécutif, ce qui lui vaut d’occuper désormais la septième place au championnat des pilotes.

"La sixième place est un résultat très satisfaisant, et avec Esteban [Ocon] qui termine septième, ce fut une excellente journée pour l’équipe", commente Checo.

"Nous avons conforté notre quatrième place au championnat des constructeurs et je suis désormais septième au classement général, ce qui est un effort remarquable après quatre Grands Prix disputés jusqu'ici cette saison."

"Même si ma course n’a pas vraiment été excitante car je me suis retrouvé seul en piste la plupart du temps, nous avons une nouvelle fois saisi toutes les opportunités qui se sont présentées à nous et nous pouvons nous satisfaire de ce résultat."

Force India a inscrit 31 points lors des quatre premiers Grands Prix de la saison, soit 23 unités de plus que l’an dernier à pareille époque.

