Pérez blâme Ocon !

Sergio Pérez est revenu sur le double contact survenu avec son équipier Esteban Ocon lors du Grand Prix de Belgique disputé ce dimanche sur le circuit de Spa-Francorchamps.

S’il reconnaît sa responsabilité pour le contact du départ, le pilote mexicain blâme en revanche son équipier pour celui survenu 29 tours plus tard, au même endroit, dans la descente menant jusqu’à l’Eau Rouge.

"Le premier était 100% ma faute, a-t-il déclaré au micro de la chaîne Sky Sports. J’accepte pleinement ma responsabilité pour le premier."

"J’ai commis une erreur au départ, je n’avais pas le bon mode moteur au moment du départ. Du coup, j’avais 50% de puissance moteur en moins. Et pour être franc, je ne l’avais absolument pas vu."

"Pour le second incident en revanche, je pense qu’Esteban était vraiment trop optimiste car il n’y avait absolument pas la place pour deux voitures. Du plus, il avait toute la ligne droite d’après pour tenter de me passer, donc c’est dommage que nous nous soyons touchés. Cela a ruiné nos deux courses."

Pérez souhaite à présent mettre les choses au clair avec Ocon. Les deux hommes s’étaient déjà accrochés à Bakou, ainsi que lors du dernier Grand Prix, à Budapest.

"Nous devons nous asseoir autour d’une table et en discuter. Tout remonte à Bakou, estime Checo. Aujourd’hui, nous avons perdu de gros points."

