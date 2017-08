Pérez bientôt prolongé ?

A en croire les déclarations d'Otmar Szafnauer, le directeur des opérations de Force India, la prolongation du contrat de Sergio Pérez avec la formation de Silverstone ne serait plus qu'une question de jours.

Comme il l'avait déclaré dans le paddock de Budapest, le pilote mexicain souhaite être fixé le plus tôt possible sur son avenir "en rose" et, de préférence, avant le Grand Prix de Belgique qui doit se tenir dans un peu plus d'une semaine à Spa-Francorchamps.

Depuis qu'il est arrivé chez Force India en 2014 au sortir d'un saison noire avec McLaren, "Checo" a eu le temps de se rebâtir une réputation au sein du peloton et s'affirme aujourd'hui comme le fer de lance de l'écurie anglo-indienne malgré la montée en puissance de son jeune équipier Esteban Ocon.

"Nous n'avons pas encore signé Sergio mais cela ne devrait plus tarder", déclare Szafnauer.

"Je pense que tout peut être conclu pour Spa, poursuit-il. Il y a de très fortes chances que nous conservions nos pilotes actuels même si je ne peux pas encore le confirmer à 100% avant d'avoir leurs signatures."

Avec 101 points marqués, 27 de mieux qu'en 2016 à pareille époque, Force India figure depuis le début de saison sur la quatrième marche au championnat des constructeurs, à 83 unités de Red Bull.

