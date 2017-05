Pérez : "Nous nous surpassons"

Sergio Pérez déclare qu’il ne s’attendait pas à vivre un aussi bon début de saison avec Force India en 2017.

Le pilote mexicain, qui reste sur quinze arrivées consécutives dans les points, occupe pour le moment la septième place du championnat, à un rien des pilotes Red Bull.

"Quand vous voyez que je ne suis qu’à un point de Verstappen et trois de Ricciardo, alors qu’ils conduisent une voiture qui est probablement une seconde au tour plus rapide que la nôtre lors de chaque week-end de Grand Prix en moyenne… il est évident que nous nous sommes surpassés jusqu’à présent cette saison", a déclaré Pérez à Monaco ce mercredi.

"Nous sommes constamment devant Williams, qui dispose aussi d’une voiture un peu plus performante que la nôtre, c’était surtout le cas sur les premières courses du championnat."

"Et quand on pense au fait que cela fait maintenant 15 courses d’affilée que nous terminons dans les points, cela signifie beaucoup, car à la régulière nous n’aurions jamais fini toutes ces courses dans les points. Mais en utilisant des stratégies différentes, en bénéficiant aussi des accidents et des abandons d’autres pilotes, cela a été possible."

"Nous avons su saisir toutes les opportunités qui se sont présentées à nous et c'est tant mieux", se félicite Checo, qui avait terminé sur le podium l’an dernier en Principauté.

