Les pénalités de recul sur la grille en question

De nombreuses voix se sont élevées dimanche dernier à Monza devant la "farce" que constituait la grille de départ sur laquelle seul le poleman Lewis Hamilton et le dernier Romain Grosjean, qui s'était auto-éliminé en Q1, sont partis à leurs positions initiales. Son équipier Kevin Magnussen, également sorti en Q1, s'est pourtant retrouvé dans le top 10 au départ !

Pas moins de neuf pilotes ont reculé sur la grille pour diverses pénalités pour plus de 150 places au total, soulignant ainsi l'absurdité d'une règle destinée au départ à limiter le nombre de moteurs et d'éléments mécaniques liés pour contrôler les coûts. Or on constate désormais que les teams encaissent les pénalités sans broncher et changent groupes propulseurs et accessoires à tour de bras.

Plusieurs observateurs des Grands Prix se sont exprimés sur le sujet pendant le week-end, le président de la FIA Jean Todt allant jusqu'à déclarer au micro de Martin Brundle sur Sky Sports F1 : "Nous sommes ouverts aux suggestions, je suis prêt à convoquer une réunion pour en discuter avec toutes les parties prenantes."

Christian Horner estime qu'il s'agit d'une priorité à mettre à l'agenda du groupe stratégique en s'inquiétant du fait que le règlement actuel prévoit un moteur de moins par pilote en 2018 (trois pour toute la saison) alors que le calendrier comportera un Grand Prix de plus (21 au lieu de 20). Selon lui, on devrait revenir à cinq moteurs par an, soit la moyenne actuelle.

Mais d'autres acteurs du grand cirque s'insurgent sur ce possible retour en arrière, à l'instar d'Otmar Szafnauer pour Force India : "Laisser le nombre de moteurs repartir à la hausse inciterait les top teams à dépenser toujours plus et au fossé entre les équipes de pointe et les écuries privées se creuser encore, souligne le manager américain. Des pénalités en points ou en primes pourraient atténuer cet effet, mais il faut en parler en recherchant la solution la plus équitable pour tous."

Le directeur technique de Force India, Andrew Green, renchérit : "Le charme de ces grilles bouleversées, c'est de donner du piment aux courses, sourit l'ingénieur anglais. Qui a été nommé pilote du jour à Monza ? Ricciardo, dont la remontée musclée a fait le spectacle pendant l'après-midi. N'est-ce pas un des effets que nous recherchons ?"

