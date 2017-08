Pénalités à gogo à Monza !

La première séance d’essais libres du Grand Prix d’Italie n’a même pas encore débuté qu’au moins trois pilotes sont assurés de s’élancer depuis le fond de la grille de départ dimanche à Monza.

Honda a confirmé cet après-midi qu’une nouvelle spécification moteur, baptisée 3.7, sera montée sur la MCL32 de Fernando Alonso en marge de la première séance d’essais libres de demain matin, ce qui aura pour conséquence de reléguer l’Espagnol en fond de grille.

Les pilotes Red Bull seront traités à la même enseigne. L'écurie autrichienne ne veut pas compromettre ses chances de briller à Singapour, un tracé qui fait la part belle au châssis et non à la puissance moteur. C’est pourquoi Daniel Ricciardo et Max Verstappen changeront stratégiquement de groupe propulseur pour la cinquième fois de la saison ce week-end à Monza.

Et ils ne devraient pas être les seuls. Alain Prost a indiqué au micro de Canal+ que Renault songeait à en faire de même pour ses pilotes, Nico Hülkenberg et Jolyon Palmer.

