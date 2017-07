Pénalisé, Hülkenberg reste optimiste pour la course

Sous le soleil de plomb de Budapest, Nico Hülkenberg a mené l’équipe Renault à la septième position des qualifications, le meilleur résultat de sa carrière dans l’exercice au Hungaroring.

Hülkenberg ne partira toutefois que de la 12ème place sur la grille de départ demain suite à la pénalité de cinq positions dont il a écopé après son changement de boîte de vitesses.

"Je suis ravi de la performance de la voiture aujourd’hui. En fait, c’est très bien depuis le début du week-end", s’enchante-t-il.

"Nous avons trouvé une très bonne harmonie et un bon équilibre. C’était un plaisir d’exploiter cela en qualifications."

"La pénalité pour la boîte de vitesses est évidemment loin d’être idéale, mais cela arrive parfois et nous n’avions pas d’autre choix."

"Les longs relais semblaient très prometteurs hier, d’où un certain potentiel en course. Nous avons une bonne voiture, nous devrions donc bien revenir dans la course", conclut Hülkenberg.

Découvrez les girlfriends des pilotes de Formule 1 dans notre galerie en cliquant ici.