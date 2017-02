Partenariat technique entre McLaren et BP/Castrol

Comme on s'en doutait depuis le départ d'Exxon Mobil, le pétrolier de McLaren depuis 21 ans, vers Red Bull, l'écurie de Woking s'est mise en chasse d'un nouveau partenaire pour cette saison 2017.

On savait le groupe BP intéressé par un retour en Formule 1 et celui-ci a été confirmé en tant que sponsor du Renault F1 Team il y a quelques semaines.

Parallèlement à cet accord commercial avec le constructeur français, BP/Castrol établit un partenariat technique avec McLaren Racing.

BP collabore déjà avec McLaren Automotive et McLaren Aplied Technologies, les deux autres branches du groupe, des synergies qui ont facilité la coopération en F1 même si les volumes représentés par Renault justifient le sponsoring de l'équipe d'Enstone. Par ailleurs, Castrol est déjà lié à Honda en WTCC.

BP et Castrol vont développer une gamme de produits spécifiques pour le moteur V6 Honda turbo qui propulsera la nouvelle McLaren MCL32. Les lubrifiants et graisses conçus par Castrol seront également utilisés sur les machines et le banc d'essais châssis de l'usine de Woking.

