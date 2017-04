Palmer en veut à Grosjean

Jolyon Palmer estime que Romain Grosjean est à blâmer pour leur accrochage survenu dans le premier tour de course du Grand Prix de Russie aujourd’hui.

Le désastreux week-end de Palmer à Sotchi s’est terminé après seulement quatre virages ce dimanche lorsqu’il s’est accroché avec la Haas de Grosjean.

"Au moment de passer le virage, j’avais une Sauber à l’extérieur et Grosjean se trouvait sur le vibreur situé à l’intérieur du virage", explique-t-il.

"Je ne sais pas ce qu’il pensait pouvoir faire car il n’avait absolument pas la place pour me passer. Je n’aurais pas pu lui laisser plus de place, mais il a insisté et il m’a heurté."

"Peut-être qu’il n’a pas réalisé qu’il y avait une Sauber à ma gauche et que je ne pouvais pas me décaler pour lui laisser davantage de place. Je ne sais pas... Toujours est-il qu’il est clairement responsable."

Les commissaires sportifs du Grand Prix de Russie ont décidé de classer cet incident sans suite.

Découvrez les girlfriends des pilotes de Formule 1 dans notre galerie en cliquant ici.

Suivez l’actu F1 en temps réel avec F1i sur Facebook et Twitter