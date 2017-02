Palmer : "Cela va être génial !"

Après une première saison en demi-teinte en 2016, Jolyon Palmer a été confirmé à Enstone pour 2017 et aborde le championnat avec une confiance renforcée.

Plus compétitif dans la seconde moitié de la campagne, il est monté en puissance et a séduit son équipe de l'intérieur.

Il lui reste maintenant à concrétiser les espoirs placés en lui et dans la nouvelle R.S.17 tout en faisant bonne figure face à son nouvel équipier, le redoutable Nico Hülkenberg.

"Je suis vraiment excité par la nouvelle aérodynamique et l’appui supplémentaire dont nous disposerons, s'enthousiasme Palmer auprès des reporters. Les monoplaces pourraient être assez différentes, surtout au début, quand nous verrons la création de chaque équipe avant de pouvoir observer celles des autres la semaine prochaine à Barcelone."

"Les designers ont beaucoup plus de liberté, cela va être génial d’en admirer le résultat, remarque-t-il. L’appui est un facteur si important pour les temps au tour que la différence sera nette. Les pneus plus larges seront aussi intéressants. L'équipe Renault s'est transformée en l'espace d'un an, avec des infrastructures adaptées et un personnel compétent. Vivement Melbourne !"

