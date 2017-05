Palmer sur la sellette chez Renault ?

Jolyon Palmer pourrait disputer son dernier week-end pour l’équipe Renault, tout du moins si l’on en croit les bruits qui circulent dans le paddock de Monaco.

Les dirigeants de l’écurie française commenceraient en effet à perdre patience face à l’absence de résultats du pilote britannique depuis le début de la saison.

Palmer n’a pas encore inscrit le moindre point pour Renault au championnat, alors que son équipier Nico Hülkenberg en a déjà marqué quatorze.

Interrogé dans le paddock de Monaco, Palmer a reconnu qu’il était sous pression.

"Il y a un an, j’avais terminé dans les rails en Principauté et je m’étais dit à l’époque que quelque chose devait changer. Je me le dis à nouveau aujourd’hui", a-t-il confié.

"Tout ce qu’il me faut, c’est avoir un week-end où tout se passe normalement. J’ai rencontré davantage de problèmes mécaniques jusqu’à présent cette année que l’an passé. Je suis déçu de comment ma saison se déroule jusqu’ici, mais je ne baisserai pas les bras."

Renault s'est fixé comme objectif de terminer dans le top 5 au championnat des constructeurs cette saison. Un objectif qu'elle n'atteindra pas si elle ne peut compter que sur Hülkenberg pour marquer des points chaque dimanche de Grand Prix.

