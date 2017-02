Palmer : "La R.S.17 sera une vraie Renault !"

Jolyon Palmer est confiant quant à la saison 2017 : tout le savoir-faire de Renault se retrouvera dans la R.S.17 qui sera présentée à Londres le 21 février prochain.

Pour son retour en tant qu'écurie à part entière, la firme au losange a conclu l’exercice 2016 à une piètre neuvième place chez les constructeurs.

Le Britannique rappelle cependant que les Jaunes ont fait les frais de la reprise de Lotus qui battait de l’aile.

"J’ai le sentiment que nous pourrons faire quelque chose de bien cette année, a révélé Palmer sur Sky Sports. L’équipe a payé les pots cassés des mésaventures de Lotus la saison dernière. Mais cette année, la R.S.17 sera une Renault pur jus !"

"A Enstone, il y a des personnes qui ont gagné des courses et même des titres sous la précédente ère Renault, a-t-il souligné. Tout le monde est très enthousiaste à l’idée d’entamer la saison, et de savoir si nous aurons progressé par rapport à 2016."

"Le départ de Frédéric Vasseur est certes regrettable, mais Cyril Abiteboul et Jérôme Stoll sont toujours là. Ils connaissent la Formule 1 et sont très influents chez Renault. Nous sommes malgré tout dans de très bonne mains, ce qui rend la vie est un peu plus facile à Enstone désormais."

Découvrez les girlfriends des pilotes de Formule 1 dans notre galerie en cliquant ici.

Suivez l’actu F1 en temps réel avec F1i sur Facebook et Twitter