Palmer : "Je me fiche des remarques d’Alonso"

Jolyon Palmer n’a éprouvé aucun remords à propos de l’incident qui l’a confronté à Fernando Alonso lors du Grand Prix d’Italie.

Le Britannique était en bagarre avec l’Espagnol mais a dû couper la deuxième chicane du circuit et n’a pas rendu la position à son concurrent. Une manœuvre pour laquelle il fut pénalisé de 5 secondes et qu’Alonso a commentée de long en large.

Mais le pilote Renault n’est pas affecté du tout par les critiques d’Alonso et estime au contraire que ce dernier a une responsabilité dans cet incident.

"J’ai abordé la chicane avant lui, mais Fernando a freiné très tard et m’a poussé en dehors de la piste", a réagi Palmer au micro de Sky Sports.

"Il est évident que ce qui s’est passé entre Alonso et moi sera un sujet de discussion important lors du prochain Grand Prix. Il n’est pas content au sujet de cet incident, mais je me fiche de ce qu’il en pense."

"Nous étions plutôt performants pendant la course, a ajouté Jolyon. Mais les 5 secondes de pénalité nous ont fait chuter dans le classement."

"Notre rythme en piste était cependant bon. J’étais plus rapide que ceux qui se battaient à la porte des points. C’est dommage que je n’aie pas pu recoller au peloton et dépasser plusieurs pilotes lors de mon second relais en super-tendres."

Palmer a finalement été contraint à l'abandon à 24 tours de l'arrivée sur problème mécanique.

