Palmer : "J'ai un contrat, je serai dans la Renault à Sepang !"

Jolyon Palmer affirme que le Grand Prix de Singapour de ce week-end ne sera pas la dernière course de sa carrière avec Renault.

Le pilote britannique a balayé d’un revers de la main les rumeurs selon lesquelles il pourrait perdre son volant au profit de Carlos Sainz dans deux semaines en Malaisie.

"Il me reste sept courses à disputer avec l’équipe, et je peux vous assurer que je serai en Malaisie dans le baquet de la R.S.17 et que j’y resterai jusqu’à Abou Dhabi", a-t-il déclaré en conférence de presse ce jeudi à Singapour.

"J’ai un contrat, qui ne comporte aucune clause de sortie, et il me reste encore sept courses à disputer cette année avec Renault."

Toujours est-il que Palmer sera bel et bien remplacé par Sainz pour la saison 2018 de Formule 1. L’officialisation de la titularisation du pilote espagnol par Renault, initialement attendue pour aujourd’hui, devrait tomber demain.

Découvrez les girlfriends des pilotes de Formule 1 dans notre galerie en cliquant ici.

Suivez l’actu F1 en temps réel avec F1i sur Facebook et Twitter.