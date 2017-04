Palmer : "La F1 est suffisamment sûre comme ça"

Jolyon Palmer ne voit pas l’intérêt d’introduire un dispositif de protection du cockpit en F1, jugeant la catégorie reine du sport automobile "suffisamment sûre comme ça".

La FIA a pourtant annoncé en début de semaine son intention de développer un nouveau système de protection, baptisé le ‘Bouclier’, en vue d’une introduction dès 2018.

"Je suis ravi de voir que le Halo a été abandonné mais je ne veux pas non plus du Bouclier", a déclaré Palmer à Sotchi ce jeudi.

"Je préfère le Bouclier au Halo, c’est moins agressif visuellement mais ce n’est qu’une demi-solution : il arrêtera certains projectiles et en laissera passer d’autres."

"Mon opinion n’a pas changé depuis l’an dernier : je pense que la F1 est suffisamment sûre comme ça. Honnêtement, il n’y aurait pas de pilotes sur les grilles de départ si nous craignions pour notre propre sécurité."

"Fernando [Alonso] va disputer les 500 Miles d’Indianapolis, une course qui est bien plus dangereuse qu’un Grand Prix de Formule 1, donc cela montre qu’il ne craint pas pour sa vie et qu’il n’est pas nécessaire d’introduire un Halo ou un Bouclier en F1 !"

"Mais au final, à défaut d’avoir un consensus entre les pilotes, la décision revient à la FIA et au détenteur des droits commerciaux…"

