Palmer espère enfin ouvrir son compteur cet après-midi

Jolyon Palmer a égalé sa deuxième meilleure performance de l’année en qualifications hier à Budapest en signant le onzième temps le plus rapide de la séance.

Cet après-midi, il s’élancera de la dixième place, égalant ainsi sa meilleure position de départ depuis son arrivée au sein de l’équipe, en raison de la pénalité de cinq places infligée à son équipier Nico Hülkenberg pour un changement de boîte de vitesses.

"La monoplace fonctionnait bien. Je suis un peu déçu de ne pas être en Q3, mais je serai dixième sur la grille. C’est une position idéale pour viser les points et en marquer", déclare Palmer, qui est toujours en quête de ses premiers points cette saison.

"J’étais dans le top 10 avant-hier en EL1 et encore hier en Q1. Nous connaissons donc le potentiel de la voiture. Nous avons également des pneus neufs disponibles, d’où différentes options pour la stratégie. Nous n’avons plus besoin que d’un bon rythme de course cet après-midi."

Découvrez les girlfriends des pilotes de Formule 1 dans notre galerie en cliquant ici.