Palmer : "Pas le début de saison espéré"

Jolyon Palmer est revenu cette semaine sur son début de saison 2017 qu'il estime ne pas être à la hauteur des attentes placées en lui par le Renault F1 Team.

Pour sa deuxième campagne dans la discipline-reine, le Britannique n'est pas encore parvenu à ouvrir son compteurs-points, là où son équipier Nico Hulkenberg en compte six en quatre course.

A Sotchi, parti de la 16ème position sur la grille, Palmer n'a pas dépassé le premier tour, pris dans un accrochage avec la Haas de Romain Grosjean.

"Pas terrible, admet Palmer sur son début de saison. Les premières courses ont été difficiles et je suis le premier à reconnaître que mon niveau de performance n'a pas été celui que j'espérais."

"Mais nous n'avons pas été épargné par les problèmes non plus, chaque week-end en fait, poursuit-il. J'ai commis aussi des erreurs qui nous ont repoussé vers le fond de grille, ce que je dois absolument corriger."

"Une fois que nous aurons résolu nos problèmes, et que le vendredi et le samedi se passent bien, on pourra commencer à progresser, reconnait-il. Je suis certain que la chance finira par tourner, comme la saison passée où j'ai fini sur une très bonne note", conclut le pilote Renault.

