Palmer aimerait courir avec son frère

Jolyon Palmer a révélé qu’il souhaitait réaliser un vieux rêve : disputer le Grand Prix de Grande-Bretagne en compagnie de son frère Will !

La cadet de la fratrie Palmer est six ans plus jeune que le pilote Renault Sport F1 et est engagé cette saison en… Formule Renault 2.0.

Le Britannique a néanmoins reconnu que son souhait ne s’exaucera que s’il reste suffisamment longtemps en Formule 1 et que si son frangin parvient à gravir tous les échelons jusqu’à la catégorie-reine.

"Will est six ans plus que jeune et jamais nous n’avons eu l’opportunité de courir l’un contre l’autre. Ce serait fabuleux si nous nous retrouvons un jour sur la grille de départ du même Grand Prix de Grande-Bretagne !" a confié Palmer dans une interview accordée au Daily Mail.

"Mais la condition sine qua non pour que ce rêve puisse se réaliser est que je puisse poursuivre l’aventure en Formule 1 et qu’il puisse également y accéder, a concédé Jolyon. Il y aurait d’une certaine manière deux rêves sont réunis en un seul, mais qu’est-ce que ce serait fantastique si nous pouvions y parvenir. Il vaudrait mieux que nous ne courrions pas nécessairement dans la même équipe parce qu’il risquerait d’y avoir quelques frictions..."

