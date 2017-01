Palmer : "2016 m’a rendu mentalement plus fort"

Jolyon Palmer estime que le fait d’avoir vécu une première saison difficile lui a permis de devenir plus fort psychologiquement.

Le rookie britannique a terminé l’exercice 2016 à une lointaine 18ème place finale, avec seulement un point inscrit en Malaisie.

Finalement conservé par Renault pour la saison à venir, l’ex-champion de GP2 cite les essais collectifs de Silverstone comme une date-clé dans sa campagne écoulée.

"Ma première année en F1 fut très dure d’un point de vue mental mais cela m’a permis d’être plus fort pour le futur, confie Palmer. J’en ai vu des vertes et des pas mûres avec une R.S.16 difficile à piloter, sans oublier le fait que j’ai été fréquemment sous-estimé dans le paddock. Être également dans l’expectative pour la prochaine saison et voir votre baquet convoité par d’autres pilotes n’a pu que m’endurcir."

"J’ai également amélioré mon pilotage et mes progrès en matière de technique sont significatifs, a précisé Jolyon. Lors des essais collectifs de Silverstone, nous avons essayé différents réglages et nous parvenions généralement à en tirer profit. Cela nous a permis de faire un pas en avant pour les courses restantes et m'a donné confiance pour la suite."

