Ojjeh : "Alonso souffre depuis deux ans"

Mansour Ojjeh, le copropriétaire historique de l’écurie McLaren, voit la participation de Fernando Alonso aux 500 Miles d’Indianapolis 2017 comme une nécessité pour tenter de convaincre l’Espagnol de rester à Woking la saison prochaine.

Le double champion du monde de Formule 1, qui arrive en fin de contrat avec McLaren, a décidé de renoncer au Grand Prix de Monaco de cette année pour participer à l’épreuve la plus mythique du championnat américain d’IndyCar.

"Fernando est un très grand pilote qui souffre depuis deux ans, confie Ojjeh dans les pages du magazine Auto Hebdo. Tous les pilotes veulent gagner, mais lui encore plus que les autres. Il veut cette Triple Couronne. Je lui ai dit qu’il était fou d’aller là-bas. Il n’a jamais vu un ovale, il ne sait pas ce qu’est une course sur ce type de circuit."

"Nous en avons parlé à Juan Pablo (Montoya, deux fois vainqueur des 500 Miles et ancien pilote McLaren, ndlr) qui nous a dit de ne pas nous inquiéter, qu’il allait facilement s’adapter. Et Fernando veut aussi gagner Le Mans…"

Avec McLaren ? "A titre personnel, j’aimerais beaucoup que McLaren retourne au Mans. Mais en GT. Fernando, lui, vise plutôt le LMP1", ajoute l’homme d’affaires franco-saoudien.

"Ce serait bien d’avoir une structure ‘usine’ et des écuries clientes. On ne peut pas laisser Porsche et Ferrari s’affronter seuls et, à un moment, il nous faudra les rejoindre."

"Il n’y a pas de décision prise à ce sujet. Pour l’instant, la priorité est un bon moteur dans notre F1. Aujourd’hui, si nous l’avions, nous serions en train de nous battre devant."

