Ocon : "Super content de cette septième place"

Esteban Ocon a signé le meilleur résultat de sa carrière en Formule 1 ce dimanche au Grand Prix de Russie.

Parti de la dixième place sur la grille de départ, le pilote tricolore est parvenu à gagner trois positions pour rallier l’arrivée au septième rang, et ce en dépit d’avoir pris un mauvais envol à l'extinction des feux.

"Un week-end parfait ? Non, mais un bon week-end malgré tout. Je suis super content de cette septième place", a-t-il confié au micro de Canal +.

"Je pense que c’était le mieux à faire aujourd’hui. On ne pouvait pas vraiment mieux faire, surtout que je n’avais absolument pas pris un bon départ. A l’extinction des feux, j’ai perdu des places, mais j’ai réussi à en regagner par après dans le premier tour, ce qui était bien."

"Il n’y avait que trois virages pour en gagner, donc j’ai eu de la chance, car c’est difficile de dépasser en course, et après l’équipe a fait du super boulot avec les pitstops et la voiture marchait super bien."

"C’était chaud avec la Renault de Hülkenberg sur la fin, car il revenait beaucoup, il avait des pneus plus frais que les miens. Donc la course n'a quand même pas été sans pression mais je suis content du résultat !"

