Ocon pas satisfait de ses trois top 10

Actuellement pointé au douzième rang au championnat, Esteban Ocon est abonné à la dixième place depuis le coup d’envoi de la saison.

Mais la nouvelle recrue de l’écurie Force India refuse de se contenter de ses trois Top 10 consécutifs pour autant.

Le Français espère gagner quelques places supplémentaires en course, et ce dès le Grand Prix de Russie ce week-end.

"Je peux être heureux de mon début de saison en étant à chaque fois dans les points depuis Melbourne, admet Esteban. Mais je suis aussi un peu déçu parce que nous aurions pu faire mieux. Si j’avais été un peu plus chanceux, j’aurais marqué plus de points à Shanghaï ainsi qu’à Sakhir. Terminer dixième trois fois d’affilée n’est pas suffisant. J’en veux plus !"

"C’est difficile de dire où nous nous situerons en performances pures à Sotchi, ajoute-t-il. Nos essais à Bahreïn étaient très bons et nous avons pu améliorer la voiture. Mais la bagarre continue de faire rage en milieu de grille."

"Nous avons jusqu’à présent été plus forts en course qu’en qualifications, ce qui nous a permis de finir dans les points. Engranger de nouvelles unités sera notre objectif pour ce week-end."

