Ocon, un rookie ambitieux

Esteban Ocon va découvrir le circuit de Monaco sur lequel il n'a jamais couru.

Ce week-end, le jeune pilote français, révélation du début de saison avec cinq arrivées consécutives dans les points et une flatteuse huitième place au classement des pilotes, aura fort à faire.

Il estime cependant être en mesure de poursuivre sur sa lancée en Principauté grâce à l'excellente cohésion de l'équipe Force India.

"Je me sens bien préparé, même si Monaco reste un grand défi de pilotage, a confié Esteban. Nous avons travaillé sur le simulateur à l'usine et j'ai l'impression de déjà bien connaître le circuit. Cela fait des années que j'y joue sur ma console vidéo !"

"J'ai aussi effectué des recherches et visionné de nombreuses caméras embarquées, poursuit-il. Je suis confiant dans les progrès que nous effectuons à chaque course et je me sens parfaitement intégré dans l'écurie. J'espère me rapprocher encore de mon équipier et d'être en mesure de pouvoir viser le podium cette saison."

