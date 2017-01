Ocon revient sur la course la plus difficile de sa vie

Esteban Ocon estime que le Grand Prix du Brésil 2016 est à ce jour la course la plus difficile à laquelle il a participé durant sa carrière de pilote.

La dixième place lui avait échappé dans le tout dernier tour d’une course longue de plus de trois heures et qui s'était disputée dans des conditions dantesques.

"Ce fut la course la plus difficile de ma vie !", a déclaré Ocon lors de son passage dans l’émission "L’Intégrale F1, L’Emission" sur Canal + Sport.

"Avec des conditions extrêmement compliquées, beaucoup trop d’eau pour qu’on puisse rouler, aucune visibilité, mais il n’y a que dans des conditions comme ça qu’on peut espérer, avec la Manor, faire des gros résultats et rentrer dans les points."

"J’étais dans les points pendant 50 tours, malheureusement le dernier a été fatal. Alonso et Bottas me passent, donc je perds la dixième place. Mais je vais quand même garder ça comme un très bon souvenir, où j’ai eu une bonne course, avec des beaux dépassements."

"C’était une très belle course, l’équipe a fait un super boulot pendant la saison. Ils ont beaucoup progressé avec la voiture. Il faut rappeler qu’on avait beaucoup, beaucoup moins de budget que les autres équipes, donc c’était quand même une super saison."

Ocon disputera la saison de Formule 1 à venir avec Force India, quatrième force du plateau l'an dernier.

