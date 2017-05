Ocon rêve d’un podium cette saison

Esteban Ocon s’est fixé comme objectif personnel de décrocher au moins un podium cette saison au volant de sa Force India.

Le pilote français connaît un excellent début de championnat avec l’équipe indienne.

A chaque fois dans les points depuis Melbourne, il a obtenu le meilleur résultat de sa carrière en Formule 1 dimanche dernier à Barcelone en terminant cinquième à l’arrivée.

"Honnêtement, on m’aurait dit que j’allais faire un début de saison comme ça, j’aurais signé tout de suite", confie-t-il dans une interview accordée à RTL.

"Dans notre cas, il faut qu’on soit constant à chaque fois, il faut qu’on soit opportuniste également et ne pas faire d’erreur pour pouvoir rafler un maximum de points. Mais c’est un bon début de saison. Je suis huitième au championnat du monde, l’équipe est quatrième au classement des constructeurs, donc c’est un bon début de saison."

"Sur un plan personne, obtenir un podium est mon objectif. C’est ce que je voudrais réussir à faire cette année. Après, je sais que ça va être difficile d’y arriver. Mais je pense que sur une course où il y aura un peu de rebondissements, des conditions difficiles, je pense que ce sera possible. Et puis je ne vais rien lâcher pour y arriver."

Son équipier Sergio Pérez était parvenu à décrocher deux podiums l’an dernier avec Force India, à Monaco et à Bakou.

