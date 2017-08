Ocon et Pérez : "Enterrons la hache de guerre..."

Les deux pilotes Force India étaient en conférence de presse FIA cet après-midi à Monza et forcément très attendus. Les questions n'ont pas manqué à propos des incidents qui les ont opposés en piste à Spa le week-end dernier.

Sergio Pérez et Esteban Ocon se sont d'abord vus ce matin, en se saluant sobrement devant l'hospitalité du team puis en ayant un briefing avec le management et les ingénieurs. Ensuite, les deux hommes se sont parlés en tête-à-tête, le Mexicain se rendant dans la salle personnelle du Français pour avoir une explication à huis-clos.

"On se bat sur la piste avec un matériel identique, il est donc inévitable qu'on se retrouve souvent proche l'un de l'autre, constate Checo. Nous avons eu une conversation personnelle, lui et moi, pour enterrer la hache de guerre. Il nous faut maintenant aller de l'avant dans l'intérêt du team en prenant garde à ne plus gaspiller des points pour préserver la quatrième place au championnat constructeurs."

"On ne peut rien changer à ce qui s'est passé, ajoute Esteban. Les ingénieurs, les fans, chacun a son opinion et dans certains cas elles sont différentes. Après s'être parlé ce matin les yeux dans les yeux, nous savons ce qui nous reste à faire pour regagner la confiance de l'autre. Nous devons nous comporter en professionnels et espérer que l'équipe ne nous imposera plus de consigne quand cette confiance sera rétablie."

