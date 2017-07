Ocon : "Pérez m’a arraché tout le côté !"

Les deux pilotes de l’écurie Force India ont de nouveau été au contact ce dimanche au Grand Prix de Hongrie.

L’incident était quelque peu passé inaperçu suite à l’accrochage survenu entre les deux Red Bull dans le premier tour de course.

Neuvième à l’arrivée, Esteban Ocon estime qu’il aurait pu inscrire davantage de points ce dimanche à Budapest s’il n’avait pas été heurté par son équipier Sergio Pérez.

"C’était une course un peu pénible, et puis le départ a été un peu compliqué, a-t-il expliqué au micro de Canal+. Sergio a freiné un peu trop tard je pense et m’a arraché tout le côté. Il m’a un peu tassé."

"On va regarder ça, voir combien on a perdu de performance. A la fin, on marque encore des points, c’est l’objectif. Avant de partir en vacances, c’est quand même un week-end solide."

"Après un week-end si difficile, c’est bon de marquer les points de la neuvième place, devant une McLaren, devant les Renault. C’était très difficile, parce qu’on ne se repose pas dans les virages, c’est ce qui fait la différence", conclut Ocon.

Découvrez les girlfriends des pilotes de Formule 1 dans notre galerie en cliquant ici.