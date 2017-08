Ocon : "Je ne dors plus avant le Grand Prix"

Cela fait tout juste un an qu’Esteban Ocon entamait à Spa-Francorchamps sa carrière de pilote de Formule 1 au sein de l’équipe Manor.

Le Français, auteur d’une première partie de saison solide avec Force India cette année, mesure le chemin qu'il a accompli depuis lors dans un entretien accordé au journal L’Equipe.

"C’était il y a un an, déjà ! Je me sens vieux, plaisante-t-il. Je me souviens du moment où j’ai reçu l’appel [de l’écurie Manor] qui m’annonçait la bonne nouvelle. J’étais en vacances avec des amis. Tout le travail d’une vie qui est récompensé par ce moment."

"Depuis mes débuts, il y a plein de choses qui ont changé. Plein de petits détails, cachés derrière la scène, qu’on ne voit pas mais que j’ai, peu à peu, modifiés et qui facilitent la vie et doivent me rendre meilleur. Par exemple, désormais, je ne fais plus ma sieste du dimanche matin. Je ne dors plus avant le Grand Prix. En F1, il faut s’adapter. Maintenant, j’essaie de me coucher tôt le samedi pour ne pas avoir besoin de ce petit rab le dimanche matin."

Ocon, qui a terminé toutes les courses qu’il a disputées à ce jour, occupe actuellement une jolie huitième place au championnat des pilotes, à 11 points seulement de son équipier Sergio Pérez.

"Je suis vraiment content d’avoir terminé dans les points à presque toutes les courses, se félicite-t-il. Nous sommes toujours là. C’est une immense satisfaction. C’était mon objectif de début de saison."

