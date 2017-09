Ocon : "Quelle journée ! Incroyable !"

Esteban Ocon a brillé ce samedi après-midi à Monza, signant le cinquième temps de la séance qualificative.

Le Français partira troisième demain, après l’application des pénalités infligées aux deux pilotes Red Bull. De quoi espérer réaliser une très belle performance pour ce dernier Grand Prix européen de la saison. Le podium est en tout cas l’objectif affiché.

"Quelle journée ! Incroyable ! C’est vraiment top, on part en deuxième ligne demain, troisième, à l’intérieur en plus", se félicite Ocon au micro de Canal+.

"On savait qu’il y avait une opportunité si je faisais un bon tour, si je mettais tout dans l’ordre, si j’arrivais à me démarquer des autres. C’est passé juste car j’ai fait une petite erreur en Q2. J’ai découvert des trajectoires différentes en Q3, c’était super."

"La voiture était franchement top. Partir avec tous ceux qui sont devant, c’est super ! Il faudra marquer de gros points. Espérons que je resterai troisième toute la course ! Je veux ce podium, ça fait longtemps que je le veux, il y a une opportunité à saisir ici."

"J’ai grandi sous la pluie et c’est fantastique de voir que je me débrouille encore bien dans ces conditions. L’équipe a mis tellement d’efforts pour ce résultat et on démarre troisièmes. Il y a un podium que l’on peut prendre, on va faire tout ce qui est possible", conclut-il.

