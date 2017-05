Ocon impressionné pour sa première fois à Monaco

Esteban Ocon a découvert le circuit de Monaco pour la toute première fois de sa carrière ce jeudi.

Le Normand, qui avait l’habitude de venir sur le Rocher quand il était enfant pour regarder le Grand Prix de Monaco, n’avait encore jamais piloté dans les rues de la Principauté avant hier.

Classé 15ème des EL2, il n’est pas parti à la faute, du moins aucune qui n’a porté conséquence, contrairement à Lance Stroll, qui a tapé les rails durant la séance de l’après-midi.

"C’est ma toute première expérience à Monaco depuis l’intérieur d’un cockpit et je dois vous avouer que j’ai été impressionné", confie Ocon.

"Être ici, pour la toute première fois, qui plus est au volant d’une monoplace de Formule 1, ce n’est pas simple, mais j’ai beaucoup tourné et j’ai pas mal appris. Durant la première séance, j’y suis allé pas à pas et j’étais satisfait de ce que j’avais réalisé."

"Dans l’après-midi, j’ai touché le rail au virage 7 à un moment où je testais la limite. Heureusement pas trop fort et la voiture n’a rien eu, à part mon volant qui était un peu de travers", achève-t-il.

