Ocon handicapé par son accident de ce matin

Esteban Ocon confie que sa sortie de piste survenue durant la séance d’essais libres de ce matin l’a freiné durant les qualifications de cet après-midi à Monaco.

Le Français a été éliminé dès la Q1, signant le 16ème temps de la séance.

"Clairement", a répondu Ocon au micro de Canal + quand il lui a été demandé si son accident de ce matin était à l’origine de sa contre-performance réalisée en qualifications.

"L’équipe a fait un super boulot pour pouvoir me remettre en piste pour la qualif’, mais dans la précipitation on n’ajuste pas le plancher, on n’ajuste pas plein de choses et ça fait une grande différence au niveau de l’adhérence et du fonctionnement de la voiture. C’est une petite erreur qui fait une grosse."

"C’est difficile, c’est sûr. Après, il fallait chercher les limites. J’ai touché plein de fois à cet endroit-là. Ce qui est malchanceux, c’est que cette fois-là, ça a cassé la suspension. C’est un peu de la chance aussi."

En partant d’aussi loin sur un circuit où les dépassements sont tellement peu fréquents, Ocon n’est pas sûr de pouvoir poursuivre sa série de cinq arrivées consécutives dans les points.

"Ça va être difficile demain de remonter, admet-il, mais avec un bon départ et un bon premier tour, on ne sait jamais ce qui peut se passer. On va espérer de pouvoir marquer des points."

