Ocon : "Décevant pour toute l'équipe..."

Les deux Force India ne sont pas parvenues à se hisser en Q3 à Singapour, ce qui constitue une surprenante contre-performance de la part de la quatrième écurie du plateau.

Sergio Pérez et Esteban Ocon se contenteront de partir en sixième et en septième ligne avec une longue course en perspective pour espérer revenir dans les points dans la mesure où les dépassements sont difficiles sur ce circuit en ville.

Le pilote mexicain regrette que le comportement de la VJM10 se soit détérioré pendant la séance, avec du survirage devenu sousvirage en Q2 et l'incapacité de boucler son dernier tour après avoir loupé un freinage.

"C'est décevant pour toute l'équipe, confie pour sa part Esteban Ocon. C'est la première mauvaise qualif que nous vivons depuis bien longtemps, cela arrive parfois... J'étais en confiance avec la voiture jusqu'aux qualifications et puis l'évolution de la piste a fait que nous nous sommes égarés dans les réglages."

"J'ai souffert dans les freinages, en bloquant plusieurs fois les roues avant, regrette-t-il. Maintenant, nous devons nous refaire en course : les points sont encore possible, même en partant P14. Il y a toujours des interventions de la voiture de sécurité ici, il s'agira donc de se montrer opportuniste. La voiture est plus performante en course et demain c'est mon anniversaire, je dois donc m'offrir un beau résultat !"

Découvrez les girlfriends des pilotes de Formule 1 dans notre galerie en cliquant ici.

Suivez l’actu F1 en temps réel avec F1i sur Facebook et Twitter