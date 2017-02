Ocon : "Dans le coup dès la première course"

Esteban Ocon a été officiellement intronisé comme titulaire dans l'écurie Sahara Force India aujourd'hui lors de la présentation de la nouvelle VJM10 à Silverstone.

Le jeune pilote français âgé de 20 ans va donc entamer sa première saison complète de F1 dans l'équipe qui a terminé quatrième du championnat constructeurs l'an dernier.

Cela lui met une certaine pression sur les épaules, mais il est bien décidé à saisir cette fantastique opportunité.

"J'ai beaucoup à apprendre de ce team et de mon expérimenté équipier Sergio Pérez, a déclaré Ocon. Avec seulement neuf Grands Prix à mon actif, ma marge de progression est encore importante, mais en tirant un bon parti des tests à Barcelone j'espère être dans le coup dès la première course et pouvoir inscrire régulièrement des points."

"Le nouveau règlement a pour effet de nous faire piloter des voitures plus performantes, avec des vitesses de passage très élevées en courbe et une force centrifuge latérale considérable, explique-t-il. Je me suis donc entraîné en conséquence cet hiver à raison de 9 heures de gym et 10 heures de cardio par semaine, en prenant 5 kg de muscle au passage : je me sens physiquement prêt à relever le challenge."

