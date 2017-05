Ocon : "C’est énorme !"

Esteban Ocon a obtenu le meilleur résultat de sa carrière en Formule 1 ce dimanche après-midi au Circuit de Catalunya.

Le Français a été le cinquième pilote à passer sous le drapeau à damier au Grand Prix d’Espagne, profitant des abandons de Valtteri Bottas, Kimi Räikkönen et Max Verstappen

"C’est super, je suis vraiment content de ce résultat. Cinquième, dix points, on termine dans le top 5 : c’est énorme !", a-t-il réagi au micro de Canal +.

"Maintenant, il y a des circonstances, forcément, mais j’ai réalisé un bon premier tour et au final on est à chaque fois là, à marquer des points, et c’est ce qu’il faut faire. Donc on a hâte de continuer à faire de bons résultats dans le futur."

Huitième du championnat, à six points seulement de Verstappen, Ocon se veut confiant pour le prochain Grand Prix, qui aura lieu à Monaco dans deux semaines. L’an dernier, son équipier Sergio Pérez y avait signé un excellent top 3.

"Bien sûr que j’ai confiance. On ne peut avoir que confiance en faisant une septième place à Sotchi et une cinquième place ici à Barcelone", déclare-t-il.

"Après, nous allons devoir continuer à faire du bon boulot et continuer à faire de bons résultats comme ceux-ci pour être bien placés en fin de saison."

En inscrivant 22 points aujourd’hui au Grand Prix d’Espagne, Force India a conforté sa quatrième place au championnat des constructeurs. L’équipe indienne possède désormais 32 points d’avance sur Toro Rosso, cinquième du classement général.

