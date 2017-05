Ocon : "Nous aurions dû finir dans les points"

Parti de la seizième place sur la grille de départ du Grand Prix de Monaco, Esteban Ocon n’a pas réussi à déjouer les pronostics pour rallier l’arrivée dans les points.

Sur le tracé le plus difficile en dépassements de toute la saison, le Français a dû se contenter de la douzième place au drapeau à damier, alors qu’il avait toujours terminé dans les points jusqu’ici cette saison.

"Ce fut une journée difficile et un week-end difficile dans son ensemble", résume Ocon.

"Les choses ne se sont tout simplement pas passées comme nous l’aurions voulu durant la course, ce qui est dommage car nous avions un très bon rythme et nous aurions dû finir dans les points."

"Je me suis retrouvé en bagarre avec Felipe [Massa] en début de course et nous avons réussi à le passer à la faveur des arrêts au stand, mais j’ai ensuite eu une crevaison, qui a probablement été causée par un débris, et j’ai dû observer un arrêt au stand supplémentaire."

"Cela a ruiné ma course. J’ai donc joué de malchance, même si je souhaite plutôt retenir les points positifs de ce week-end de Grand Prix : la voiture était compétitive quand la piste était dégagée et l’équipe a une nouvelle fois pris les bonnes décisions. La chance n’a juste pas été avec nous aujourd’hui."

