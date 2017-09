Nürburg : Hughes et Ilott plus rapides que Norris

Les qualifications des Courses 2 & 3 de la FIA Formula 3 European ont eu lieu cet après-midi sur le circuit du Nürburgring.

Une fois n’est pas coutume, Lando Norris (Carlin) ne sera pas en pole position des deux joutes qui auront lieu respectivement à 11h05 et 16h55 ce dimanche.

Le Britannique Jake Hughes (Hitech) s’est joué des conditions météo particulièrement pluvieuses pour décrocher la pole en vue de la Course 2. Au terme d’un bras de fer avec son compatriote, Callum Ilott (Prema) doit finalement se contenter du deuxième temps.

Lando Norris est troisième devant Tadasuke Makino (Hitech) et Ferdinand Habsburg (Carlin). Neuvième chrono pour le Belge Max Defourny (VAR), quatre rangs devant le Français Sacha Fenestraz (Carlin). Catastrophe chez Maximilian Günther et Mick Schumacher, les Prema Boys étant respectivement 15ème et 20ème.

L’Union Jack allait une fois de plus flotter sur les qualifications de la Course 3, établies en fonction du second meilleur tour réalisé par chaque pilote. L’Union Jack a de nouveau flotté avec la pole pour Callum Ilott, le pilote Prema Powerteam précédant Lando Norris et Jake Hughes. Le Top 5 est complété par Ralf Aron (Hitech) et Guanyu Zhou (Prema).

Point de changement derrière puisque Max Defourny était à nouveau crédité du neuvième chrono tandis que Sacha Fenestraz ne pouvait faire mieux que 13ème. Légère amélioration pour Maximilian Günther qui partira 14ème, Mick Schumacher étant quant à lui 20ème.

