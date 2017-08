Norris au-dessus du lot

Après le succès de Callum Ilott (Prema) dans la deuxième manche du rendez-vous du championnat FIA de F3 à Zandvoort ce week-end pour laquelle il avait subi une pénalité (pour non-respect des drapeaux jaunes) alors qu'il avait signé la pole, c'est à nouveau Lando Norris qui a dominé le troisième round dans les dunes hollandaises en s'imposant avec 6"6 d'avance sur son équipier du Team Carlin Ferdinand Habsburg et plus de 10" sur le duo de l'écurie Prema composé de Maximilian Günther et du Chinois Guan You Zhou, membre de la Ferrari Driver Academy.

Norris avait déjà pris le commandement au classement provisoire après sa troisième place matinale derrière Ilott et Jake Hughes (HitechGP). En remportant haut la main la troisième course, le jeune (17 ans) protégé du McLaren Young Driver Programme se place en position de favori pour décrocher le titre européen dès sa première saison à ce niveau.

Il compte désormais 313 points pour 302 à Günther et 258 à Joel Eriksson (Motopark) avant les trois derniers meetings en Formule 3 au Nürburgring, à Spielberg et à Hockenheim, tous en ouverture du DTM. S'il remporte le championnat, Norris va battre le record de précocité établi auparavant par Esteban Ocon, victorieux de la compétition en 2014 à l'âge de 18 ans.

Moins bon week-end en revanche pour un autre rookie, Mick Schumacher (Prema) respectivement 6ème, 9ème et 11ème des trois manches avec la onzième place au classement provisoire comme position derrière Harrison Newey (VAR) mais devant Pedro Piquet (VAR) et le pilote de développement Force India Nikita Mazepin (HitechGP). Autre protégé de Force India, l'Indien Jehan Daruvala (Carlin) pointe au cinquième rang du classement général.

