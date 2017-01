Newey : "Renault avance dans une très bonne direction"

Adrian Newey, le consultant technique de Red Bull, révèle que Renault semble avoir réalisé un nouveau pas en avant avec la spécification 2017 de son groupe propulseur.

Le Losange a choisi de repartir d’une feuille blanche avec son V6 turbo hybride pour la saison à venir. Il a décidé de revoir l'architecture de son moteur et d’introduire un système de récupération d’énergie de seconde génération.

Selon les premiers chiffres obtenus sur les bancs d’essais de Viry-Châtillon, il s'avère que Renault aurait réalisé de nouveaux progrès importants avec la version 2017 de son bloc propulseur hybride, après avoir déjà repris une demi-seconde à Mercedes l’an dernier.

"Avoir une bonne puissance moteur sera encore plus important cette année que la saison dernière. Etant donné que les F1 de 2017 auront plus de grip mécanique et génèreront aussi plus d’appui aérodynamique, les pilotes passeront plus de temps à appuyer à fond sur la pédale d’accélérateur", explique Newey.

"Et ce qui est rassurant pour nous, c’est que Renault avance assurément dans une très bonne direction en ce moment."

"Il y a deux ans, ils n’avaient réalisé aucun progrès durant l’hiver, on peut même dire qu’ils avaient régressé comparé à la première année des V6 turbo hybrides en F1. L’an dernier, ils ont réalisé de très bons progrès tout au long de la saison. Ils étaient toujours derrière Mercedes et Ferrari, mais ils ont au moins réduit une partie de leur retard plutôt que de perdre encore un peu plus de terrain."

"Et ils ont travaillé très dur cet hiver. Je connais leurs chiffres pour l’année à venir, et s’ils se confirment, alors ce moteur réalisera un bon pas en avant", conclut Newey.

