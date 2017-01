Newey pas convaincu par le nouveau règlement

L'impatience monte dans l'attente de voir les nouvelles F1 en piste et de constater l'impact des changements apportés au règlement technique.

Certains craignent cependant que l'approche radicale consistant à augmenter l'appui aérodynamique ne va pas forcément dans le sens du spectacle.

L'ingénieur Adrian Newey, dont l'aérodynamique constitue pourtant l'atout principal, n'est pas certain que l'évolution choisie puisse favoriser les dépassements, au contraire.

"Je ne pense pas que cela influencera les dépassements, a-t-il expliqué sur la scène du salon Autosport International à Birmingham. Je suis assez mitigé sur le nouveau règlement : en augmentant considérablement l'appui, des virages délicats comme Copse à Silverstone passeront à fond, sans poser d'autres problèmes aux pilotes que la contrainte physique."

"Les zones de freinage seront raccourcies et on ne pourra sans doute dépasser qu'à l'aide du DRS, ce qui reste très artificiel, souligne encore Newey. On pourrait au contraire retirer de l'appui, mais alors les voitures sembleront trop lentes, surtout à la télévision, et ce serait ennuyeux. Il s'agit donc de déterminer le bon équilibre et de trouver le bon compromis."

Découvrez les girlfriends des pilotes de Formule 1 dans notre galerie en cliquant ici.